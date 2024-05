Schianto sulla provinciale, camion finisce fuori strada: un ferito

Verso le 11.15 di questa mattina, giovedì 2 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mercatelli Sant’Anna a Susegana per l’incidente tra un’auto e un mezzo pesante, finito fuoristrada. Miracolato il giovane alla guida dell'auto, D.L. 23 anni residente a Susegana. Nello schianto il ragazzo ha riportato solo ferite lievi.

I pompieri, arrivati da Conegliano, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre l’automobilista rimasto ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 per poi essere trasferito in ospedale. Alla guida del camion un 31enne che ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Tra l'incidente e il maltempo sono stati importanti i disagi per il traffico lungo la provinciale.