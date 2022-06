Finisce con l'auto in una scarpata, automobilista miracolata

Ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada, finendo in una scarpata, alcune decine di metri più a valle. Brutta disavventura nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, per una giovane automobilista che è rimasta miracolosamente illesa ed è riuscita a risalire, arrampicandosi tra la boscaglia, mettendosi in salvo. L'episodio è avvenuto alle 17.45 circa a Susegana, in via Col Morgante. Per i soccorsi mobilitati medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco che si sono occupati delle delicate operazioni di recupero del veicolo, una Peugeot 107, andata distrutta.