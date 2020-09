Auto finisce in una scarpata e si schianta contro un albero, due feriti

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, poco prima delle 15, in località Collalto di Susegana, in via Morgante Seconda. Un'auto, una Citroen C3, con alla guida un ragazzo coneglianese di 19 anni e una ragazza al suo fianco, è uscita di strada affrontando una curva ed è finita in una scarpata che costeggia la carreggiata. Il veicolo, finito nella boscaglia, ha finito la sua corsa contro un albero, dopo aver ruzzolato per alcuni metri.

Per nulla agevole il lavoro dei soccorritori giunti sul posto: i vigili del fuoco di Conegliano e gli infermieri del Suem 118 hanno a lungo lavorato per estrarre i due occupanti del mezzo dalle lamiere dell'auto che è stata ancorata con dei tiranti in metallo dai pompieri per evitare scivolasse ancora più in basso. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Coneglianese, coordinati dal comandante Claudio Mallamace, che hanno provveduto anche a chiudere al traffico la strada (chiusa per un paio d'ore con inevitabili disagi alla circolazione), per riuscire a soccorrere i giovani e recuperare il mezzo incidentato. I due feriti non hanno riportato ferite gravi ma sono stati precauzionalmente trasportati all'ospedale di Conegliano per essere medicati.