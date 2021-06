Scontro tra trattore e autoarticolato, un ferito

L'incidente è avvenuto in mattinata a Susegana, in via Barca Prima. Traffico a lungo bloccato per garantire i soccorsi. L'autista del mezzo agricolo trasportato in ambulanza in ospedale a Conegliano

Ha provocato un ferito, fortunatamente non grave, e pesanti disagi alla circolazione, l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 30 giugno, a Colfosco di Susegana, in via Barca Prima. L'episodio attorno alle 10.40 circa. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un autoarticolato e un trattore che stava trainando una piccola autobotte. L'autista del trattore è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento coneglianese, giunti medico e infermieri del Suem 118 con autolettiga, automedica ed elicottero che è poi rientrato alla base.