Travolta da un'auto, ragazzina di nove anni ricoverata in ospedale

Verso le 19 di oggi, 12 settembre, lungo via 4 novembre a Ponte della Priula, frazione di Susegana, un'Opel Grandland condotta da un 32enne che si stava dirigendo da Ponte della Priula verso Conegliano, per cause in corso di accertamento ha investito una ragazzina di 9 anni della zona che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare stesse attraversando la strada a piedi con la sua bicicletta al seguito, all'altezza di un attraversamento pedonale. L'investita è stata soccorsa e trasportata in ospedale con lesioni ma non in pericolo di vita. Rilievi di legge e accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte dei carabinieri di Conegliano.