Tamponamento a catena in autostrada: coinvolti due tir, due auto ed una autocisterna

Due tir, due auto ed una autocisterna trasportante benzina. Questo il bilancio di un tamponamento a catena, avvenuto per cause ancora poco chiare, che stamattina ha interessato l'autostrada A27 al chilometro 1+900 bloccando tutta l'arteria. Sul posto si sono comunque subito portati i vigili del fuoco di Mestre e Treviso con autogru e Nucleo Nbcr. L'intervento è al momento ancora in corso.