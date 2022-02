Tamponamento tra due auto nel pomeriggio, morta una donna di 55 anni

Nel pomeriggio di domenica 20 febbraio, verso le 17.35, i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti in Via Massarole al confine tra Sernaglia della Battaglia e Pieve di Soligo per un grave incidente tra due auto, una Mercedes nera e un'Audi grigia finite entrambe nel fosso a lato della carreggiata..

Nel tamponamento ha perso la vita una donna di 55 anni residente a Vidor. Si tratta di Alicka Edlira di origini albanesi. Feriti gli occupanti dell'altra vettura coinvolta nell'incidente. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve di Soligo. Durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area dell'incidente la strada provinciale è stata chiusa al traffico.