Tamponamento a catena in Treviso-Mare: un ferito, traffico nel caos

Tamponamento a catena in Treviso-Mare: venerdì 25 giugno, poco prima delle 10.30 a Silea, quattro mezzi si sono tamponati mandando in tilt il traffico verso le spiagge. Nel giro di pochi minuti la coda di auto e camion in colonna è arrivata fino a San Lazzaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e il personale del Suem 118. Solo un automobilista è stato portato in pronto soccorso con ferite lievi, le altre persone coinvolte nell'incidente non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area dal momento che, una delle auto rimaste coinvolte nel tamponamento era alimentata a metano.