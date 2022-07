Scooter contro auto: un ferito lieve ma traffico in tilt sulla tangenziale

Una mattinata di passione per chi si è trovato, nella prima mattinata di oggi, martedì 26 luglio, a percorrere la tangenziale in direzione di Silea. Poco dopo le 7 un uomo che viaggiava in sella ad uno scooter si è scontrato, per cause in corso di accertamento, contro un'auto. Lo scooterista ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato da un'ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi del caso è giunta una pattuglia della polizia stradale. Lunghe code e rallentamenti si sono sviluppati lungo la tangenziale in direzione di Silea. Solo in mattinata la situazione è tornata alla normalità.