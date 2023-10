Schianto frontale sul Terraglio tra suv e auto, due feriti

E' di due feriti, fortunatamente entrambi non gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 23.30 di domenica sera, 8 ottobre, lungo il Terraglio a Casier. A scontrarsi frontalmente un suv, un Range Rover con al volante un 68enne di Resana, e un'auto, una Volkswagen Golf guidata da un 19enne che nella carambola è uscita di strada finendo nel fossato a bordo strada. Entrambi i feriti si trovavano a bordo di questo mezzo. Alcuni automobilisti di passaggio che stavano sopraggiungendo hanno lanciato l'allarme ai soccorsi: intervenuti sul Terraglio i vigili del fuoco, il Suem 118 e i carabinieri di Treviso. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per le operazioni di soccorso, i rilievi e per ripulire la carreggiata dai detriti dovuti all'incidente.

Sempre domenica sera, attorno alle 22 circa, un altro incidente è avvenuto a Saletto di Breda di Piave, in via Del Passo all'incrocio con via Argine Piave. Un motociclista di 52 anni, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada restando ferito fortunatamente in maniera non grave. L'uomo è stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza del Suem. A svolgere o rilievi sono stati anche in questo caso i carabinieri di Treviso.