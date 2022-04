Tragedia del Terraglio, danni neurologici per Ronnie: non ricorda nulla dell'incidente

Dopo aver lottato tra la vita e la morte per alcune settimane, il 25enne rom Ronnie Levacovic nei giorni scorsi si è svegliato dal coma ma non ricorda nulla di quanto successo lungo il Terraglio quella maledetta sera del 24 marzo scorso quando, a folle velocità, tamponò l'auto sulla quale viaggiavano Mara Visentin e Miriam Cappelletto portandole via alla vita. Ronnie, ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello, avrebbe difatti subito importanti danni neurologici, tanto che non riconoscerebbe nemmeno uno dei figli. Come riporta "il Gazzettino", quando le sue condizioni cliniche miglioreranno sarà trasferito in un centro specialistico per la riabilitazione. Nel frattempo, per preservare la sua psiche, non è ancora stato informato rispetto a quanto accaduto quella notte. Ronnie, infatti, al momento non conosce l'esito mortale dello schianto da lui causato in quanto quasi sempre sedato e affetto da vuoti di memoria. Nel frattempo, comunque, il Tribunale ieri ha affidato ad un ingegnere l'incarico per effettuare la perizia cinematica sui mezzi incidentati per capire le reali dinamiche del sinistro mortale.