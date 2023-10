Ubriaco perde il controllo del suv, devastata la vetrata dell'ottica "Vedi bene"

L'incidente alle 3.30 lungo il Terraglio, a Dosson di Casier. Un 40enne residente ad Aviano ma domiciliato a Musile sul Sile ha attraversato una rotatoria per poi schiantarsi contro il negozio all'incrocio con via Pindemonte. Nel sangue dell'automobilista rilevato un rasso di circa 1 gr/l, danni per migliaia di euro. Intervenuti i carabinieri

Con la mente annebbiata dall'alcol e complice peobabilmente l'alta velocità, ha perso il controllo del suo suv, una Bmw X3 che ha prima divelto una recinzione e ha poi distrutto la vetrata del negozio di ottica "Vedi bene" di Dosson di Casier, in via Pindemonte. L'incidente è avvenuto alle 3.30 lungo il Terraglio. Protagonista dell'episodio un 40enne residente ad Aviano ma domiciliato a Musile sul Sile: l'automobilista, proveniente da Mogliano e diretto verso Treviso, ha attraversato una rotatoria, quella dell'Iper, per poi schiantarsi contro il negozio all'incrocio con via Pindemonte, sulla sua destra. Nel sangue dell'automobilista è stato rilevato un rasso di circa 1 gr/l, danni per migliaia di euro. Intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il 40enne per guida in stato di ebrezza, Ingenti i danni al negozio di ottica: ammonterebbero a diverse migliaia di euro.