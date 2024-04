Esce di strada con la moto: gravissimo un 22enne trevigiano

Erano le 15.15 di domenica 14 aprile quando L.T., 22enne residente in provincia di Treviso, ha perso il controllo della moto KTM con cui stava percorrendo via Valdastico a Thiene, in direzione Vicenza.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 5 della strada provinciale 349. La moto, fuori controllo, è uscita sul lato destro della carreggiata, finendo prima sulla siepe e poi sul marciapiede. Privo di conoscenza, il 22enne è stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata che lo ha trasportato all'ospedale di Vicenza in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime.