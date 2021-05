Tir esce di strada e finisce in un fosso: traffico bloccato e Provinciale chiusa

Gravi ripercussioni sulla viabilità, venerdì in prima serata, a Maserada sul Piave. A causa della fuoriuscita autonoma di strada di un tir, forse per una disattenzione o a seguito di uno sbandamento dovuto all'asfalto reso scivoloso, è stata immediatamente chiusa la Provinciale verso Ponte di Piave. Il tir, infatti, finendo rovesciato su un fianco in un fosso a bordo strada ha bloccato il traffico veicolare in attesa del suo recupero. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Maserada sul Piave.