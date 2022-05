Trattore perde il carico: ciclista 43enne viene travolto e finisce all'ospedale

Stamattina, verso le ore 8 lungo via Fossalunga a Trevignano, un ciclista 43enne è rimasto infortunato dopo un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con un trattore. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Montebelluna, intervenuti subito sul posto, pare che il trattore abbia improvvisamente perso parte del carico che trasportava e che ha poi colpito lo sfortunato ciclista. Il malcapitato, soccorso e trasportato in ospedale, dovrebbe aver rimediato alcune fratture, ma non sarebbe comunque in gravi condizioni.