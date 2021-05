Trattore perde la ruota sulla discesa del cavalcavia: illeso il conducente

Rocambolesco incidente stradale venerdì mattina, 7 maggio, a Oderzo. Poco dopo le 9.30 un trattore con rimorchio ha perso la ruota posteriore sinistra mentre stava percorrendo la discesa del cavalcavia che collega la grande rotonda sulla "Postumia" alla circonvallazione esterna.

La ruota, dopo essersi staccata dal mezzo, ha continuato a scendere lungo la rampa del cavalcavia rischiando di colpire gli altri veicoli in corsa: fortunatamente non è stato così. Il trattore, invece, si è ribaltato, occupando l'intera carreggiata. Grande spavento per l'uomo alla guida del trattore che, grazie alle cinture di sicurezza, se l'è cavata solo con qualche lieve ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Lievi i disagi alla circolazione sul cavalcavia.