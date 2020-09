Rimorchio si rovescia in strada, persi quasi 40 quintali di uva

Nella tarda mattinata di sabato 19 settembre, nei pressi dell’incrocio di via Piovine e via Rovede a San Giovanni di Valdobbiadene, un carico di quasi 40 quintali d'uva è finito in mezzo alla strada.

Il raccolto stava venendo trasportato da un trattore Landini di colore blu il cui rimorchio, verso le 11.30 del mattino, si è ribaltato dopo una svolta in leggera pendenza finendo in parte in mezzo alla carreggiata e in parte nel giardino di un'abitazione privata. Immediata la chiamata ai soccorsi: nell'incidente nessuna persona è rimasta ferita ma l'uva caduta in strada non potrà più essere utilizzata per la vendemmia del Prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene, in corso proprio in questi giorni. Un danno economico e produttivo enorme. Solo grazie all'intervento di una ruspa sul luogo dell'incidente è stato possibile rimettere in piedi il rimorchio del trattore che si era ribaltato e recuperare una minima parte del carico. La carreggiata è stata ripulita nel giro di poche ore senza causare nessun rallentamento alla viabilità.