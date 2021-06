Si schianta con il trattore contro un'abitazione: intervengono i pompieri

L'incidente giovedì verso le 15.45 in via Don Minzoni a Contea di Montebelluna

Intorno alle 17.45 di oggi i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti a Contea di Montebelluna, in via Don Minzoni, per un trattore agricolo schiantatosi contro un'abitazione. Sul posto sono quindi giunte una squadra da Montebelluna e l'autogrù da Treviso, oltre a Suem e polizia locale per tutti i rilievi di rito. Ingenti comunque i danni provocati alla struttura, mentre l'uomo alla guida non avrebbe riportato serie conseguenze.