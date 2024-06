Scontro tra auto e moto: tre feriti e traffico in tilt sulla Feltrina

Non ha fortunatamente avuto conseguenze tragiche l'incidente avvenuto poco dopo le 17 lungo la Feltrina, a Signoressa di Trevignano, poco distante dal negozio Mobil discount. Una coppia, entrambi residenti nel veneziano, che viaggiavano in sella ad una moto, si sono scontrati con una Bmw con due ragazzi a bordo. Per i soccorsi sono intervenuti automedica e ambulanza di Montebelluna, ambulanza di Treviso e ambulanza dei volontari della croce bianca di Montebelluna. Il conducente della moto è stato trasportato al Ca' Foncello di Treviso, la moglie e la ragazza alla guida dell'auto, sono stati accompagnati all'ospedale San Valentino di Montebelluna da altre due ambulanze. Il quarto ragazzo ha rifiutato. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna e i vigili del fuoco.