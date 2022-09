E' di due feriti fortunatamente non gravi, tra cui un 24enne trevigiano, M.L., trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una circa, a pochi passi dal distributore di carburante Q8, lungo via Brigata Treviso, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. Intervenute sul posto le ambulanze del Suem 118 e una pattuglia della polizia locale. Dopo l'incidente alcuni testimoni hanno riferito di forte tensione, culminato con uno scontro fisico, tra gli occupanti delle vetture coinvolte nello scontro. Nonostante l'ora tarda si sono verificati rallentamenti alla circolazione lungo l'arteria.

Schianto tra auto in via Brigata Treviso, due feriti trasportati in ospedale