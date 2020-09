Ambulanza con un ferito a bordo "speronata" da un'auto

Incidente singolare quello avvenuto nella tarda serata di mercoledì, verso le 22.50 circa, lungo viale della Repubblica, all'incrocio con via delle Corti. Un'ambulanza della Croce Rossa di Spresiano, che viaggiava ad alta velocità, in direzione di piazzale Pistoia, e con al volante un 44enne, B.M., e a bordo un infermiere volontario e un paziente che doveva essere accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale trevigiano, è stata "speronata" da un'auto all'incrocio con via delle Corti. Forse a causa del semaforo verde (saranno ora le indagini della sezione infortunistica della polizia locale di Treviso a chiarire questo aspetto) una Skoda Roomster è sbucata sul lato destro rispetto alla marcia dell'ambulanza. L'impatto tra i due mezzi, violentissimo, è stato inevitabile ed entrambi hanno subito gravi danni: l'ambulanza ha impattato con la parte destra dell'anteriore contro il lato sinistro della vettura. Fortunatamente i feriti sono stati tutti lievi: per completare il trasporto del paziente in ospedale è dovuta intervenire un'altra ambulanza. E' poi seguito l'arrivo di altri mezzi per soccorrere l'automobilista, autista della croce rosa e infermiere. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta, come detto, la polizia locale di Treviso che ha svolto sul posto gli accertamenti del caso. Sarà necessario visionare le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per accertare le reali responsabilità dei coinvolti nel sinistro.

