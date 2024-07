Auto contro ambulanza sulla Postumia: feriti e carreggiata chiusa

Schianto frontale nella tarda mattinata di domenica 21 luglio a poche centinaia di metri dall'imbocco della Tangenziale di Treviso. Verso le 12.35, nel tratto in cui la Postumia diventa via Callalta nelle vicinanze del Best Western Titian Inn Hotel, si sono scontrate tra loro un'auto e un'ambulanza del Suem 118 diretta al vicino ospedale Ca' Foncello.

Violento l'impatto frontale che ha reso necessario sul posto l'intervenuto dei carabinieri di Treviso per i rilievi di legge e dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei due mezzi incidentati. I veicoli bloccavano infatti l'intera carreggiata in direzione Treviso lungo la strada regionale Postumia: contenuti ma inevitabili i disagi alla viabilità. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che la Lancia Ypsilon con a bordo una donna di 51 anni e un uomo di 54 anni stesse viaggiando in direzione San Biagio di Callalta quando l'ambulanza guidata da un 52enne trevigiano le è piombata addosso viaggiando in direzione opposta. L'ambulanza stava trasportando a Treviso un paziente non in emergenza. Oltre al conducente dell'ambulanza a bordo c'era anche una ragazza di 23 anni residente a Maserada sul Piave che stava prestando soccorso al paziente. La coppia all'interno dell'auto e le tre persone nell'ambulanza sono state tutte portate al Ca' Foncello per accertamenti. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.