Attraversa la strada e viene travolta da un suv, 13enne trasportata in ospedale

L'incidente poco dopo le 8 in via Sant'Antonino a Treviso, di fronte alla pizzeria La Montelliana. Alla guida di un Volkswagen T-Rok che stava viaggiando in direzione di Casier un 54enne trevigiano che ha subito soccorso la ragazzina che non è in pericolo di vita. A svolgere gli accertamenti dell'incidente sono stati gli agenti della sezione infortunistica