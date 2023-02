Anziano in bici travolto da un'auto, rallentamenti al traffico sul Put

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto verso le 11.10 di oggi, 9 febbraio, lungo il Put nel tratto di viale Nino Bixio, all’altezza della curva stadio Tenni. Un 88enne trevigiano, N.C., residente a poca distanza dal luogo del sinistro, a bordo di una una bicicletta è stato colpito da un suv Audi Q3 condotto da una quarantenne di Treviso. Sul posto intervenuta un'ambulanza del Suem 118 e due pattuglie della polizia locale di Treviso che devono ancora chiarire la dinamica dell'incidente. Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina. La conducente del mezzo è rimasta illesa mentre l'88enne è stato trasportato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso per gli accertamenti del caso. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti e fortunatamente non il blocco totale in quanto la presenza della pattuglia ha garantito la circolazione lungo una corsia di marcia.