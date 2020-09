Carambola tra bus della Mom e due auto, traffico in tilt

Non ha fortunatamente provocato feriti, ma danni ingenti, l'incidente stradale avvenuto nella serata di sabato lungo strada Sant'Angelo a Treviso. Coinvolto un autobus della Mom e due auto: nella carambola tra i mezzi, avvenuta all'altezza del civico 167, una delle vetture ha divelto una colonnina del gas di un abitazione privata. Sul posto intervenuto personale del Suem 118, la polizia stradale, la polizia locale e personale di Aim che ha dovuto lavorare a lungo per riparare al danno provocato alla colonnina. Molto gravi le ripercussioni per il traffico e la viabilità della zona.

