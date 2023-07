Schianto tra auto e moto in via Brigata Treviso, traffico in tilt

Ha riportato lesioni fortunatamente non gravi il giovane motociclista che è stato sfortunato protagonista dell'incidente avvenuto alle 13.30 circa di oggi, 6 luglio, lungo viale Brigata Treviso, di fronte all'ospedale San Camillo, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. L'uomo, in sella ad una moto, si è scontrato frontalmente contro una Alfa Romeo 147 che procedeva in direzione Treviso. Il centauro è finito contro il parabrezza del veicolo, sfondandolo. Intervenuta sul luogo dell'incidente un'ambulanza del SUEM 118 e una pattuglia della polizia locale di Treviso. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'incidente ha causato inevitabili code che hanno paralizzato il traffico sulla Pontebbana almeno per un'ora. La coda in direzione Villorba si è protratta fino al Put.