Investita da un'auto, ferita bambina di 6 anni

Paura nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, per un incidente stradale avvenuto alle 16.10 circa lungo via Mandruzzato a Treviso, a Santa Bona. Una bambina di 6 anni, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un'Alfa Romeo Giulietta guidata da un uomo di Villorba, riportando lesioni serie. Il tutto è avvenuto non distante dal monastero delle suore di clausura. La giovanissima stava dando da mangiare alle anatre, in compagnia dei genitori e la sorella (la famiglia vive nella vicina zona di San Pelajo), è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118 e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. A svolgere i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Treviso. La piccola ha attraversato la strada repentinamente, proprio mentre la berlina stava transitando, finendo colpita dalla ruota anteriore e il paraurti.