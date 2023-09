Folle fuga dalla polizia: due auto urtate e una ciclista travolta. Caccia al pirata

Quando una volante della polizia ha ordinato l'alt ad una Mercedes in via Ellero a Treviso, l'automobilista, anzichè fermarsi, ha cercato di dileguarsi a tutta velocità, facendosi largo nel traffico nel quartiere di Santa Maria del Rovere, urtando e danneggiando due auto e travolgendo una malcapitata ciclista. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di domenica lungo via Radaelli, a pochi passi dall'incrocio con viale Brigata Marche. L'automobilista "pirata" e un passeggero che viaggiavano insieme a bordo dell'auto non si sono fermati a soccorrere la donna che è rimasta a terra, priva di sensi, ma hanno abbandonato il mezzo per scappare a piedi e fuggire. Sulle loro tracce ci sono ora gli investigatori della squadra mobile; secondo quanto è emerso il veicolo non risulterebbe rubato e dunque l'identificazione dei due fuggitivi potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Gli automobilisti coinvolti nell'inseguimento tra polizia e l'auto "èirata" sono rimasti illesi mentre la ciclista, una 69enne residente nella zona, L.D.B., è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trova ricoverata: le sue condizioni, dopo la forte apprensione iniziale, non sarebbero fortunatamente gravi nonostante le lesioni serie riportate. A svolgere i rilievi dell'incidente che ha coinvolto la donna e gli altri due automobilisti sono intervenuti gli agenti della polizia locale del nucleo infortunistica.