Auto finisce contro un albero, automobilista illesa per miracolo

E' rimasta miracolosamente illesa l'automobilista, P.M., trevigiana di 54 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 aprile, poco dopo le 12.50 circa, è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Canizzano a Treviso, al civico 10 di via Vicinale San Vitale. L'auto guidata dalla donna, per cause in corso di accertamento (forse per un malore improvviso), è finita contro un albero che costeggia la strada. L'abitacolo ha retto ottimamente all'urto ma il mezzo ha subito danni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Treviso. I disagi al traffico sono stati limitati. Giunta anche un'ambulanza del Suem 118.