Guasto ai freni, mezzo di Contarina distrugge la vetrina di un negozio

Singolare incidente nel pomeriggio di oggi, 29 luglio, verso le ore 15 in via San Vito a Treviso. Coinvolto un mezzo per la raccolta dei rifiuti di Contarina, condotto da un 50enne, che in fase di fermata, mentre il conducente era sceso per recuperare un bidone dei rifiuti da scaricare, il mezzo si è spostato andando a terminare la corsa contro una vetrina del negozio di abbigliamento "Il paradiso delle donne" mandandola in frantumi. Nessun ferito a seguito dell’incidente ma solo danni al negozio. La dinamica dell'incidente è al vaglio della pattuglia di polizia locale intervenuta sul posto, probabilmente, vista anche la copiosa perdita di liquido dall’apparato frenante del mezzo speciale, si è trattato di un guasto meccanico. La strada per le operazioni di pulizie è rimasta chiusa pochi minuti ed il mezzo stato recuperato da una ditta specializzata in quanto non idoneo alla circolazione per l’evidente guasto meccanico.