Tamponamento a catena tra cinque auto, Feltrina in tilt

Sono tre i feriti, fortunatamente tutti lievi, di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 10 di oggi lungo via Feltrina a Treviso, all'incrocio con via Orsenigo, al confine con Castagnole di Paese e a pochi passi dal negozio di giocattoli Toys. Per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento a catena che ha riguardato cinque auto. Intervenute sul posto le ambulanze del Suem 118 e le squadre dei vigili del fuoco di Treviso per estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli. Per i rilievi di legge intervenuta la polizia stradale. L'incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità solo attorno alle 12 circa.