Perde il controllo della sua Fiat 500, ferito un 47enne

Spettacolare incidente nel pomeriggio di ieri, 2 dicembre, verso le 15.30 circa a Treviso in via Filzi. Una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata restando su un fianco dopo aver colpito anche una Volkswagen Polo posteggiata. Solo lievi ferite per l'automobilista, M.C., un trevigiano di 47 anni: l'uomo, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, è stato salvato dai vigili del fuoco che lo hanno poi affidato alle cure del Suem 118. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Conegliano. Disagi fortunatamente limitati alla viabilità della zona.