Schianto tra auto e corriera, chiusa al traffico la Treviso Mare

Dalle 14.10 di sabato 12 agosto i vigili del fuoco sono al lavoro lungo la Treviso mare all'altezza di Meolo per un incidente tra una corriera extraurbana dell'Atvo e un'automobile. Nel sinistro sono rimasti coinvolti anche due furgoni: diversi i feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, ma la donna alla guida dell'auto è finita in ospedale.

I pompieri, arrivati da Mestre e Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 arrivato sul posto con più ambulanze. Nessuno dei feriti, stando alle prime testimonianze, è stato portato in ospedale a Treviso. I ricoverati si troverebbero al momento tutti nel Veneziano. L'automobilista è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in pronto soccorso. Sul posto la polizia di stato per i rilievi del sinistro: è stato necessario chiudere al traffico la Treviso Mare per consentire le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Lunghe e inevitabili le code e i disagi alla viabilità per chi era in viaggio verso Jesolo.