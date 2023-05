Incidente tra due auto sulla Treviso-Mare, soccorso un 86enne

Schianto tra due auto, lunedì mattina in Treviso Mare: i carabinieri di Roncade sono intervenuti poco dopo le 11 per un incidente tra due auto avvenuto in zona Biancade, nel comune di Roncade. Alla guida dell'auto finita fuori strada un anziano di 86 anni che, nonostante la carambola ha riportato solo ferite lievi. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha soccorso il pensionato sul posto, senza bisogno di portarlo in pronto soccrso.