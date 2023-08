Incidente in Treviso Mare, tre auto coinvolte: sei persone ferite

Ennesimo incidente sulla Treviso Mare all'altezza di Meolo, a poche centinaia di metri dalla rotonda del casello autostradale. Verso le ore 15 di giovedì pomeriggio, 17 agosto, una 35enne trevigiana diretta a Jesolo, per evitare un tamponamento, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare con un'auto che stava viaggiando in direzione opposta con a bordo due fratelli trevigiani.

Le condizioni della 35enne erano apparse critiche in un primo momento ma, fortunatamente, dopo l'arrivo dei soccorsi, è stata ricoverata in codice giallo. I due fratelli trevigiani sono invece stati portati per accertamenti in ospedale a San Donà di Piave. Nessuno di loro è in pericolo di vita. L'impatto tra i due veicoli ha coinvolto anche una terza auto a bordo della quale si trovava una famiglia composta da mamma, papà e figlioletto di un anno e mezzo: sono stati tutti portati in ospedale a Treviso ma solo per accertamenti. Spavento a parte stanno tutti bene. Importanti i disagi e i rallentamenti alla circolazione stradale durante il pomeriggio.