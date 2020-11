Incidente mortale in Treviso Mare: motociclista muore a 61 anni

Code e traffico a rilento domenica mattina, 29 novembre, lungo la Treviso Mare. Giuseppe Gorghetto, 61enne di Meolo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto verso le 9.30 di mattina lungo Treviso Mare, all'altezza del cimitero di Meolo. L'impatto è stato molto violento e l'uomo è deceduto sul colpo: l'intervento dei soccorsi del 118 è stato vano.

Da Treviso si era alzato in volo l'elisoccorso e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Da una prima ricostruzione (ma le indagini sono ancora in corso di accertamento) sembra che si sia trattato di un incidente autonomo: Gorghetto, che correva in direzione San Donà, avrebbe perso il controllo della sua moto, una Kawasaki Ninja, rientrando dopo un sorpasso, andando a sbattere contro un palo sulla destra della carreggiata. Le pattuglie hanno raccolto le testimonianze degli automobilisti che hanno assistito all'incidente, i quali hanno confermato che la moto non avrebbe toccato altri veicoli. Il mezzo del 61enne è stata posta sotto sequestro e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.