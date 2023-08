Scontro tra due auto sulla Noalese, un ferito e traffico in tilt

Alle 16 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Noalese a Treviso per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata: una persona ferita lievemente. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto capovolta il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Illeso l'altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.