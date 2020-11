Terribile schianto sul cavalcavia di San Giuseppe, morto un camionista

Un autotrasportatore è morto in un tragico incidente avvenuto alle 6.30 di stamattina, lunedì 9 novembre, circa lungo il cavalcavia di San Giuseppe, lungo la Noalese, a Treviso. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti. Il carico di uno di questi avrebbe schiacciato la vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, il Suem 118 e la polizia stradale di Treviso. Ancora incerta la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito gravissimi rallentamenti, con lunghe code lungo viale della Repubblica, la Noalese e la Feltrina.