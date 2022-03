Schianto tra auto, due feriti: traffico paralizzato sulla Noalese

Ha provocato due feriti, entrambi fortunatamente lievi, l'incidente avvenuto poco prima delle 14 lungo la Noalese a Treviso, all'altezza dell'ex stabilimento "Pagnossin". A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto: una Renault Kangoo guidata da un 43enne di Arcade che stava viaggiando in direzione di Quinto, e una 41enne di Ponte di Piave, al volante di una Kia Sportage che procedeva in direzione opposta. Entrambi i conducenti dei mezzi che sono stati trasportati al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso dalle ambulanze del Suem 118: le loro condizioni non sono tuttavia preoccupanti. Intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale di Treviso che hanno svolto i rilievi del caso. Per le deviazioni al traffico è giunta anche una pattuglia dei carabinieri di Treviso. Lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia-