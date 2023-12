Finisce con l'auto contro un albero e distrugge una centralina, semafori ko sul Put

Una fuoriuscita autonoma ha mandato in tilt nella mattinata di oggi, 3 dicembre, alle 9.30 circa, la viabilità in viale Cairoli all'incrocio con varco Caccaniga. Una fiat 500 condotta da una 28enne di Treviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo andando a schiantarsi contro un albero presente ai lati della strada. Prima di terminare la corsa contro il grosso fusto dell'albero, la 500 ha completamente distrutto la centralina dell'impianto semaforico costringendo la polizia locale allo spegnimento dei semafori collegati alla centralina stessa. Per la conducente, portata al pronto soccorso per le prime cure, sono state richieste, come prevede la normativa, gli accertamenti sanitari per verificare l'assunzione di alcol o sostanze vietate.In attesa del ripristino del guasto sarà assicurata la presenza degli agenti della polizia locale soprattutto nelle prime ore del mattino per garantire la viabilità manuale, soprattutto nelle ore di punta dalle 7.30 almeno fino alle 9, stante il notevole flusso veicolare e pedonale che interessa la zona.