Clochard investito lungo il put, al vaglio le telecamere di videosorveglianza

Letteralmente miracolato un clochard di circa 60 anni, P.P., travolto da un'auto lungo la circonvallazione esterna del Put, all'altezza di via Nino Bixio, subito dopo il Ponte della Gobba. L'incidente è avvenuto attorno 17.50, nel tardo pomeriggio. Il 60enne è stato travolto da una Fiat Idea guidata da un 75enne di Preganziol, S.R.. L'anziano non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto ed è stato lui stesso a prestare le prime cure al senza tetto. Intervenuta sul posto un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per essere medicato. I rilievi sono stati svolti da una pattuglia del nucleo infortunistica della polizia locale. Gli agenti, oltre ad acquisire la testimonianza dell'automobilista e del pedone travolto, avranno a disposizione anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei paraggi.