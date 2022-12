Ubriaco si schianta all'alba sul Put, rallentamenti al traffico

Rallentamenti al traffico nella prima mattinata di oggi, 1° dicembre, lungo la circonvallazione del Put a causa di un incidente avvvenuto alle 5.45 circa all'altezza di Porta Calvi. Un uomo di 44 anni, alla guida di una Volkswagen Golf, ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro gli spartitraffico. Il veicolo è andato distrutto e la carreggiata è stata riempita di detriti. Intervenuti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Treviso e del nucleo radiomobile. Il conducente del mezzo è risultato positivo all'alcoltest: per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza ed il ritiro della patente di guida. La viabilità è stata rripristinata completamente solo poco dopo le 9 quando è terminata la pulizia della carreggiata dai tanti detriti.