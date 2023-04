Esce dalla pasticceria "Saccon" e viene investita da un'auto, ferita una 45enne

Incidente stradale questa mattina verso le 8:30 lungo viale de Coubertin, nel quartiere trevigiano di Santa Bona. Una 45enne residente a Treviso, appena uscita da una vicina pasticceria Saccon, è stata investita lungo le strisce pedonali da una Fiat Punto, con al volante un 65enne residente a Treviso. Al momento dell’incidente vi era una pioggia leggera in corso. Il veicolo stava percorrendo la strada dirigendosi verso Santa Bona. La donna è stata immediatamente soccorsa dallo stesso conducente e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso; fortunatamente la malcapitata non è in pericolo di vita. L’incidente è stato integralmente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Treviso che ha svolto i rilievi di legge.