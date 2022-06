Scontro tra due auto, una di capovolge e danneggia la tenda di un bar

E' di due feriti, entrambi fortunatamente molto lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 9 giugno, a Sant'Antonino lungo via del Mozzato. Due auto, per cause in corso di accertamento (l'ipotesi è un'omessa precedenza di uno dei veicoli), si sono scontrate e uno dei mezzi, nell'impatto, è finito su di un fianco, danneggiando alcuni paletti a bordo del marciapiedi, i cartelli e la tenda di un bar: se qualcuno si fosse trovato di fronte avrebbe rischiato di essere travolto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli infermieri del Suem 118 che hanno accompagnato i coinvolti nello schianto, due giovani e una donna, rimasta illesa, al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Lo schianto ha attirato numerosi residenti della zona che sono scesi a controllare quanto fosse accaduto. Per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale. Poco dopo sono intervenuti sul posto, in ausilio ai vigili, anche gli agenti delle volanti della polizia per mettere fine ad una furibonda lite a calci e pugni tra un cittadino marocchino e un altro giovane ubriaco che è entrato nel bar, molestando i presenti.