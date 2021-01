Travolto da un'auto, gravissimo un 38enne

Incidente alle 20.45 circa a Treviso in via Sant'Antonino. Sul posto polizia locale e Suem 118

Un 38enne trevigiano, D.M., si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente stradale di cui è stato vittima nella serata di ieri, 27 gennaio. L'uomo è stato travolto da un'auto in transito lungo via Sant'Antonino. A soccorrerlo medico e infermieri del Suem 118 giusti sul posto con ambulanza e automedica. Sull'episodio indaga la polizia locale di Treviso.