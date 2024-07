Giovane in scooter travolto da un'auto e trasportato dal Suem in ospedale

Ha riportato una grave frattura ad una gamba e a una caviglia il giovane che è stato vittima di un incidente stradale avvenuto alle 13.15 di oggi, sabato 6 luglio, lungo via Cesare Battisti a Treviso, all'altezza di porta Calvi. L'uomo si trovava in sella al suo scooter e si è scontrato con un'auto che procedeva in direzione di piazza Duomo. Forse alla base dell'incidente ci sarebbe un'omessa precedenza di uno dei due veicoli. Lo scooterista è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso che anche attraverso le telecamere presenti in zona attribuiranno le responsabilità in merito al sinistro. Non sono mancati rallentamenti al traffico.