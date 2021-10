Schianto tra auto e ambulanza alle Stiore, donna ferita

Non ha fortunatamente provocato feriti gravi l'incidente avvenuto alle 13.30 di oggi, martedì 12 ottobre, a Treviso all'incrocio delle Stiore, tra viale VVIV maggio e viale della Repubblica. A scontrarsi un'ambulanza della Castelmonte, con alla guida un 54enne, S.F., di Fonte, e con a bordo un altro infermiere ed un paziente, e una Hyundai I10 con alla guida una 52enne di Paese, S.V.. La vettura della malcapitata stava procedendo da San Giuseppe in direzione di Villorba e non si sarebbe resa conto del sopraggiungere dell'ambulanza, proveniente dalla Castellana e diretta verso il centro di Treviso, con destinazione l'ospedale Ca' Foncello. L'automobilista non ha fortunatamente riportato lesioni gravi ma è stata accompagnata a bordo di un'altra autolettiga, fatta intervenire sul posto, al pronto soccorso delll'ospedale trevigiano. Stessa sorte anche per il passeggero dell'ambulanza. A svolgere i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Treviso. Il traffico ha subito rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità solo attorno alle 15 circa.