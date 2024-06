Investita da un furgone in viale della Repubblica: 38enne in fin di vita

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno, in viale della Repubblica a Treviso. Intorno alle ore 13 un 22enne, autista di un furgone della sede opertiva di San Vendemiano della Site, multinazionale che si occupa di infrastrutture e reti, proveniente da Villorba avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo uscendo di strada all'altezza del ponticello sul Botteniga, a circa 200 metri dall'incrocio con via Luzzati.

Finendo fuori strada il furgone ha travolto in pieno una donna di 38 anni, residente a Treviso, che procedeva in bicicletta lungo la poista ciclopedonale: violentissimo l'impatto che ha scaraventato la 38enne un decina di metri più avanti, in pieno fiume. Soccorsa sul posto da un passante e rianimata da una dipendente della Civis, la donna si trova ora ricoverata in gravissime condizioni al Ca' Foncello con fratture plurime alle gambe, al torace, agli arti superiore e alla testa. Il 22enne, che a sua volta è finito nel corso d'acqua sfondando un parapetto in acciaio, è stato estratto dalle lamiere e si trova anche lui in ospedale con ferite di media gravità ma non in pericolo di vita, tanto che secondo alcuni testimoni oculari sarebbe uscito dal mezzo da solo. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico in Strada Ovest, deviato lungo Via Pisa, ha subito pesantissimi rallentamenti. La 38enne, che al momento lotta tra la vita e la morte, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva. La prognosi resta riservata. «Siamo vicini a lei e alla sua famiglia» le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte.