Investita da un furgone in viale della Repubblica: ragazza in fin di vita

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno, in viale della Repubblica a Treviso. Intorno alle ore 14 l'autista di un furgone proveniente da Villorba avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo uscendo di strada all'altezza del ponticello sul Botteniga, a circa 200 metri dall'incrocio con via Luzzati.

Finendo fuori strada il furgone ha travolto in pieno una ragazza che aveva appena attraversato la strada: violentissimo l'impatto che ha scaraventato la giovane una decina di metri più avanti, in pieno fiume. Rianimata sul posto da una passante, la ragazza si trova ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello con fratture plurime. L'autista del mezzo, che a sua volta è finito nel corso d'acqua sfondando un parapetto in acciaio, è stato estratto dalle lamiere e si trova anche lui in ospedale con ferite di media gravità. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico in Strada Ovest, deviato lungo Via Pisa, ha subito pesantissimi rallentamenti.