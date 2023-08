Schianto in viale della Repubblica, motociclista tampona jeep e finisce fuori strada

Poteva avere conseguenze certamente più gravi l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 1 agosto, poco dopo le 8, lungo viale della Repubblica a Treviso, di fronte alla stazione di servizio San Marco Petroli, all'altezza del civico 121, a pochi passi dall'autolavaggio "Pezzella". A provocare l'incidente una piccola jeep, una Suzuki Jimni che è fuoriuscita dall'area del distributore per svoltare verso sinistra, in direzione di Villorba. Al volante del mezzo un 88enne trevigiano, Z.G., che ha occupato buona parte della corsia per poi proseguire la marcia. Alcuni veicoli che stavano sopraggiungendo nella stessa direzione sono riusciti ad evitare l'impatto con la jeep. Non così una moto Kawasaki 125 con in sella un 32enne dominicano, residente a Quinto di Treviso, A.G.: il mezzo del giovane caraibico ha tamponato violentemente la jeep finendo la sua corsa nel fossato, sul lato destro della carreggiata. Il motociclista, rimasto ferito seriamente, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica dello schianto. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un'ora. La situazione è poi tornata alla normalità.